澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周二表示，由於利率仍為在非常低水位，為了對抗通膨，未來將持續大幅貨幣緊縮，但他暗示不太可能一口氣升息3碼。

洛威警告，物價壓力持續在全球和國內增加，年底通膨可能會高達7％，超越先前預估的6％。

澳洲央行上次利率調升2碼至0.85％，隨後美國聯準會升息3碼，帶動市場預測澳央行也可能跟進。但洛威對此表示，「就現在來看，在下一次會議，我們仍會再度討論升息25個基點或50個基點的議題。」