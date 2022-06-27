景氣不明、股市波動加劇，國泰金控投資長程淑芬27日提出投資台股五方向，一是資金流出新興市場時，台股易成提款機，下跌過程中，有布局機會；二中小型績優股若未來看好，且本益比、股價淨值比合理、便宜，可逢低進場；三投機股、冷門股暫不建議著墨；四景氣循環或景氣敏感股先避開，五是大型股未必好，要有基本面及本益比支撐。

下半年台股可能波動加劇、且下滑機率高於上升時，程淑芬強調，此時投資要賺「用功錢」，慎選個股會比賭大盤趨勢要好，選對個股，在未來兩年獲利仍是有機會；但近年流行的被動投資，即跟著買大型成份股，恐怕未必好，要有基本面及本益比支撐才會賺。

國泰台大團隊27日發布經濟景氣預估，其中對於金融情勢「並不樂觀」，即若電價上漲，第三季通膨成長率未如中央銀行預估的降到2.8％，反而在3％以上，甚至在3.5％，則第三季央行勢必還要升息，新台幣大貶可能性不高，且相對亞幣，新台幣仍是相對強勢，景氣趨緩下，投資人對股市信心亦回落。

國泰台大團隊主持人之一徐之強表示，6月時10年期美國公債殖利率上升到3.5％，若下半年美國聯準會仍是持續升息，年底10年期公債利率到4％，台股殖利率4.2％還包含風險溢價，則資金勢必會撤出台股。

第三季在新台幣相對強勢、股市可能回檔下，金融情勢將趨緊縮。即投資獲利將更形不易。

程淑芬表示，在股市回檔過程中，有些公司的確有投資價值，現在投資就是要賺用功的錢，早早為未來兩年布局，若基本面都很好的公司，在下跌過程中被錯殺，超跌、且有好的本益比，現在去著墨應是有點機會。

程淑芬提出五點建議，一是看到台灣成份股下跌，代台股在新興市場中相對流動性較高，在全球市場動盪下，台股因變現容易，很容易成為提款機；二是台股下跌過程中，中小型、績優股的確容易被錯殺，若有公司在未來二年相當不錯，本益比、股價淨值比相對合理、便宜，可逢低往下買，未來一、二年報酬應是有點機會。

三是偏冷、偏投機個股，在金融市場量能萎縮時，股價「冷得比較快」，升溫要等一段時間，這部分不建議繼續著墨；四是以過去幾10年經驗來看，有些類股對景氣很敏感的，現在景氣趨緩，投資人會逢高調整景氣循環股或景氣敏感股，若要布局此類個股，建議「這部分不是太急」；五是台灣提供較佳的流動性，市場波動也較大，若股票跌出價值，慎選個股會比賭大盤趨勢要好，被動投資在過去十年都是非常興盛，但現在公司大就好「其實不一定」，要有好的基本面及本益比支撐，也很重要。