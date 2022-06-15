美國媒體12日報導，近幾個月來，中國軍方官員在與美國對口官員會談時，一再宣稱台灣海峽並非「國際水域」，此舉已在拜登政府內部引發疑慮。報導在標題中稱這是中方的新動作，意在私下警告（private warnings）美國（軍艦）要避開台海。前民進黨立委沈富雄表示，此舉只是中國大陸為了「宣揚一下國威」，其實沒有人會當真。

沈富雄昨（14日）在網路節目《少康戰情室》表示，他認為中國大陸這樣的說法有某種作用，因為「台灣海峽太寬了」，日本、美國都很看重台灣海峽，「因為原油要從馬六甲上來，就是要走台灣海峽」，他認為，中國大陸這樣說有另一個含義，就是「一中原則，台灣是中國的一部分」，美國和中國大陸彼此都不否認一中，如果台灣是中國大陸一部分的話，「那這個台灣海峽看起來，就是我們的內海」。

不過沈富雄也提及，如果台灣沒有同意中國大陸的宣稱，加上美國堅持的話，那台灣其實不管哪個執政政府，都可以講說「中線到我們台灣領海之間，你們儘管通行，這是我管的，跟中國大陸無關」。

沈富雄指出，中國大陸這樣的講法其實有點荒唐，因為中國大陸海軍在穿過第一島鏈時，也會通過很多狹窄的水道，日本、韓國這些地方，島與島之間中國大陸穿過的，那更是人家的內海，所以沈富雄認為中國大陸只是藉此機會「宣揚一下國威」，不會有人當真。