2022年雖然面臨四大不利，但國泰金控董事長蔡宏圖17日在股東會上提出兩大「利多」：一是在各國陸續開放國門趨勢下，相信台灣亦會逐步對國門適度開放，將有利台灣經濟發展；二是各國升息，對銀行、壽險長期經營都是利多。蔡宏圖表示，金融業經營短期波動難免，國泰金將努力、盡全力發展，希望股東繼續支持。

由於2021年股債市場多頭行情及經濟景氣佳，國泰金控子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信獲利都創新高，國泰金2021年合併稅後獲利1,408.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.34元，連續三年創歷史新高，國泰金今年也將派發現金股利3.5元，亦創新高。

蔡宏泰分析今年經營的四大不利，即今年以來看到疫情不斷擴散，很多國家包括台灣都已採取與病毒共存方式，不是過去的清零政策，對經濟活動衝擊會比較小，但從俄烏開戰以來，造成全球性不管是糧食或能源等原物料或資源的短缺不足，都造成通貨膨脹、價格不斷高漲，各國央行對基本利率不斷升息，16日美國再升息三碼。

亦即俄烏戰事、通貨膨脹、各國升息加上疫情持續等四大不利，影響全球經濟發展，台灣今年改與病毒共存，但確診人數不斷增加，多少造成民眾生活及心理不便。

不過，蔡宏圖亦看到正向利多，即很多國家都已打開國門，對來往旅客及經濟活動，都傾向開放，相信台灣也會在逐漸開放政策下，對國門適度開放，將會有助經濟活動發展。

蔡宏圖表示，2022年經濟情況至今嚴峻，通膨及升息，讓資本市場變動、上下波動非常大，尤其升息，將影響各種成本，但蔡宏圖強調，利息提升「對金融業整體是好處」，銀行放款利差將加大，壽險是短空長多，新錢投資將得到更高債券利息，長期來看，利息上揚，對金融業是好處、是正面的。

短期因市場波動造成的影響，蔡宏圖期待未來幾個月情況會改善，會對經營能比較有好的表現，讓大家看見，短期波動對經濟活動及數據表現，期待各界用深切及長遠的目光去分析，蔡宏圖承諾國泰金會秉持數年來一樣的態度，不管面臨什麼樣的環境，都會努力、盡全力發展，希望股東繼續支持國泰金。

另外，對於國泰產險的防疫保單問題，蔡宏圖亦在回答股東提問時表示，政府防疫政策目前採滾動式調整，國泰產防疫保單到5月底理賠金額為5.5億元，未來幾個月仍會出現理賠申請，但現在是疫情高峰開始往下走，目前仍很難預估總理賠金額會有多少，但國泰金已未雨綢繆，要增資國泰產100億元，讓其資本適足率（RBC）能達300％以上，目前為止國泰產防疫險有效保單82萬件左右，對理賠情況會每天作了解。