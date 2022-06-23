關注國內車市、促進國家交通運輸發展，身為國內交通運輸領域發展重要推手之一的台北市汽車代理商業同業公會，不僅持續舉辦國內最負盛名的台北國際新車大展，更協助政府推動各項交通運輸領域政策，對於國內汽車產業貢獻良多的台北市汽車代理商業同業公會，於本月舉行第20屆理監事改選，而新任理事長由汎德永業(2247)汽車董事長唐慕蓮獲得全體理監事支持高票當選。

汎德永業汽車在台灣市場深耕40餘年，累積豐富的產業經驗與眾多優質的客戶，更在董事長唐慕蓮帶領下，2021年全年營運表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高紀錄，並達成連續八年獲利逾一個股本的新里程碑，秉持穩健踏實與永續的經營理念，公司不僅將持續投入優秀人才的培訓，更以正直誠信的態度實踐企業社會責任，成為豪華汽車產業中的最佳標竿企業。

汎德永業汽車董事長暨台北市汽車代理商業同業公會理事長唐慕蓮，未來也將延續汎德永業汽車的企業經營理念，除了發揮業界與政府溝通平台的角色，更將持續推動交通運輸產業綠能化，配合政府汽車電動化政策與全球趨勢，持續導入環境友善的新世代交通工具，並與政府共同攜手推動台灣電動車充電站點的佈建規劃，展現企業責任及環境友善理念，讓台灣交通與運輸環境邁入全新綠能新世代。