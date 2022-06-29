亞泥(1102)今(29)日舉行股東會，展望兩岸水泥市場，董事長徐旭東指出，台灣區受惠廠辦需求大，預估今年度水泥需求總量應仍會較去年成長，大陸地區隨著疫情解封、水泥相關政策、鬆綁房地產限制等，預期下半年將呈現水泥量價齊漲，營運可望逐季成長。

徐旭東說，台灣雖然營建持續缺工，加上疫情增溫、通膨升息、政府調控房市等大環境影響，造成新建住宅的水泥需求減弱；但另外一方面卻有加強公共工程執行力度的支撐，輔以台商回流及科技產業的擴大投資，廠辦拉動周邊建設需求大幅提升，因此全年水泥需求總量應仍會較去年成長。

而中國大陸隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，加上當地政府考量經濟成長，開始營造金融寬鬆並鬆綁房地產限制，下半年有機會因遞延需求出現帶動水泥量價齊漲，營運可望逐季墊高成長。

亞泥是提倡綠色生產的公司，徐旭東說，以前在花蓮礦場有挖一個洞，現在已經全部都變綠了！他強調，亞泥非常注重綠色生產，大幅減少碳排放，並持續增加天然氣與風電等能源產業投資，將推動高減碳水泥產品最高可減碳50%。

今年在疫情及戰爭等諸多不利因素干擾下，還能增加3.5萬個新股東，表示公司很有吸引力。他說，今年每股可分配現金股利3.4元，無論是股利還是股價，都領先業界，且現金殖利率達7%，遠高於台股平均水準，轉型成綠能產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護，具投資價值。

投資電力公司的方向是對的，亞泥轉投資的嘉惠電力公司二期工程自去年商轉以來，總發電規模每年可達48億度，可供應100萬家戶用電，已是台灣最大民營天然氣發電廠，為台灣提供穩定的電力供應，持續貢獻心力。未來除了計畫持續投資乾淨能源，擴大發電規模外；亞泥也加速發展綠電，包括持續推動與德商RWE合作的竹風風力發電計畫，同時也積極推動相關的太陽能發電計畫。

亞泥將推動高減碳水泥產品「水硬性混合水泥」，最高可減碳50%，未來將結合現有銷售的墁砌水泥與石灰石水泥，成為減碳時代的三大主力產品；而亞泥旗下的亞東預拌，則領先業界，獲得綠混凝土建材碳足跡認證，逐步邁向淨零排放。