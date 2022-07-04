台泥(1101)集團能元科技(Molicel)超高功率三元鋰電池在英國國際賽車節Goodwood Festival of Speed中表現驚人，凸顯出技術領先地位。能元科技與研發Speirling的英國新創電動車廠McMurtry，正式簽署鋰電池戰略技術合作夥伴協定，能元科技持續與國際市場多家HyperCar以及電動賽車等高端品牌合作，也是台泥企業團目前正在高雄小港興建的超級電池工廠，未來的核心客戶群。

雙方以Speirling賽車作為測試高功率電池性能的平台，結合高速充/放電週期，因此兩間公司相輔相成，必可加速推動電池的發展與應用。能元科技致力研發的包括5C快速充電或更高功率電池，未來也將會陸續出現在McMurtry賽車和其他產品應用當中。

能元科技總經理薛人禎表示，使用能元Molicel超高功率三元鋰電池的超跑，比一般使用內燃機的超跑環保，因為能元的電池充滿電後，可以輕鬆達到250或300公里的真正高速，並且續駛里程可以很長，但沒有任何碳排放，這是關鍵。最重要的是，能元科技的電池可以產生更少的熱量，因為具有高功率、與其他汽車製造商使用的電池相比，電阻只有50%，因此熱量更少，碳排放也更少，兼顧性能又能與環境達到平衡。

2021年開始，能元科技研發與工程團隊即已展開與McMurtry緊密合作，Speirling電動賽車使用能元科技(Molicel)的超高功率三元鋰電池，在能量密度和電池充放電率(C-rate)同時擁有優異性能。

台泥指出，一般電動車使用的電池只需要注重能量密度，所需要的動力僅有超跑的1/10，但能元科技主攻50萬美元以上、HyperCar級別的超跑以及電動賽車，此類高階車款對於電池的能量密度、充放電率以及耐熱的需求則更高。

McMurtry表示，電動賽車對電池的要求包括高功率、低阻抗和快速充電/放電。低阻抗電池的好處在於在高電流消耗期間，溫度不易升高，這可簡化電池模組系統的熱設計，使電池模組更輕巧，故0-60mph加速可達到低於1.5秒的極速，比F1賽車快了近1秒多。