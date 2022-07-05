澳洲東岸周二持續受到暴雨襲擊，使雪梨的洪災危機持續升高，在河水急速升破警戒水位之後，當地政府已緊急撤離數萬居民。澳洲財長警告，這次的洪災對經濟影響甚鉅。澳洲央行周二宣布再次升息50個基點，並提到這次的天災影響了一些價格。

澳洲當局表示，新南威爾斯州約有5萬名居民已被通知撤離家園或可能收到撤離命令，其中大部分位於雪梨以西的郊區，這個人數超出周一的3萬人。

新南威爾斯州長普羅特（Dominic Perrottet）提醒民眾小心，「這次的危機遠未結束，無論您身在何處，在路上行駛時請務必小心，暴雨成災的風險仍然很高」。

才剛結束歐洲行程返國的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，周三他將與南威爾斯州長普羅特一起到災區視察。

澳洲聯邦政府已經宣告這次洪災為自然災害，並將協助受災戶取得緊急資金援助。

澳洲氣象局表示，這個最新的暴雨胞（storm cell）在三天內就給部分地區帶來了一年的降雨量，雖然雪梨地區的暴雨可能自周二起開始減弱，但爆發洪水的風險可能持續一周，因為大多數河流集水區在這波洪水之前就已經接近飽和。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）警告，這次的洪災對經濟的影響「非常巨大」。洪水可能淹沒數個糧食產區，估將影響糧食供應並推升價格，在蔬菜水果價格飆漲之際，將使澳洲人的生活壓力更大。

他在接受Sky News訪問時表示，我們經濟中的通膨問題在好轉之前將變得更糟，通膨有很多來源，而這次的洪災將是其中之一。

澳洲央行周二升息50個基點，並表示洪災也影響了一些價格。該央行並表示未來將進一步收緊政策，以抑制飆漲的通膨。