捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受客戶端拉貨趨緩影響，2022年6月營收「雙降」至近4月低點，但第二季營收仍回升至近3季高點。展望後市，由於市場需求雜音不斷、庫存調節估將相當激烈，公司對第三季保守看待，將關注情勢變化並審慎因應。

易華電股價自6月以來一路走跌，6日下探35.25元、創2017年10月中以來近4年9個月低點，由於1個月來急跌近26.5％，近日已見觸底回升跡象，今（11）日持平開出後下跌2.09％至37.5元，早盤小跌逾1％。三大法人上周合計小幅買超16張。

易華電公布2022年6月自結營收1.96億元，月減達18.95％、年減達28.67％，降至近4月低點。不過，第二季營收6.98億元，季增11.12％、年減14.67％，回升至近3季高點。累計上半年營收13.27億元、年減13.26％，仍創同期第三高。

易華電表示，6月營收「雙降」至近4月低點，主因面板終端產品及整體供應鏈庫存過高，影響客戶端拉貨速度所致。不過，由於工作天數恢復正常，驅動IC仍見庫存回補需求，使第二季營收仍較首季回升。

展望後市，雖然時序進入全球消費電子市場備貨旺季，但目前市場雜音不斷，從市場需求及客戶訊息研判，第三季庫存調整將相當激烈，影響程度可能達逾3成。對此，易華電保守看待後市，並將密切關注情勢變化、審慎因應。