三陽工業(2206)未來展望分成四大要項，分為二輪及四輪的載具、以土就土、儲能、農林公司的投資。三陽繼入主上市公司農林(2913)卡位碳權後，近日再宣布投資全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能，掌握儲能與電池核心競爭力，力拚全球首家量產。近日出售新豐閒置資產將有高達10億元處分利益入帳，公司本業機車、業外兩相宜，加上綠能題材，後市看佳。

三陽從5月12日以來的一個月半共大漲32.35%。外資周三續買超，三大法人近10日共買超近1.2萬張，三陽周三股價逆風衝鋒，終場4.17%報36.2元，收在最高點，並創下去年1月14日以來的近一年半新高價。

三陽董事長吳清源先前表示，三陽未來展望分成四大要項。首先，是二輪及四輪的載具，二輪方面，市占率從過去最低的9%爬到現在的30%這樣的成績，尤其在機車的產品上有長足的進步。在四輪方面，目前缺車四千多輛，要感謝現代那邊提供公司一個很強的產品，公司也把今年市場的量往上提升，這對三陽來說是一個很大的幫助。

其二，是公司一直強調的三陽資產活化，一般聽到活化可能會認為是賣資產去做其他投資，但是我們的活化是以土就土(出售閒置土地，再投資新土地)，除了活化外，公司也在不動產的領域繼續投資。

第三是儲能，就是日前亞福儲能的這個投資，亞福基本上在儲能跟綠電輸電系統還有碳權買賣的方面，公司做了一個完全的布局。

最後是農林公司的投資，公司既然是做車子的，未來一定會遇到碳權各方面的問題，公司會在碳權這部分做最大的努力，農林種的樹木會擁有碳匯，未來可搭配林下經濟的規劃，因此，在未來的綠能經濟方面，公司都有一個最完整的備案。