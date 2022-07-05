根據加拿大央行周一發布的調查報告，加拿大的消費者通膨預期飆升，短期通膨預期創新高，長期通膨預期急速上揚。這意味著該央行7月升息75個基點（3碼）的可能性進一步升高，而這樣的升息幅度對加拿大而言非常罕見。

加拿大央行在其第二季「消費者預期調查」中表示，消費者對通膨的預期已經升高，對食品汽油價格和租金感到擔憂，民眾普遍認為現在通膨已經「無所不在」。

另一項調查顯示加拿大企業預期通膨高漲的情況將持續更久，並預期未來12個月的薪資增長將創下展開這項調查以來的新高記錄，且許多企業打算將上漲的成本轉嫁給客戶。

這項「商業前景調查」指出，企業預期未來兩年的平均通膨率將超過3%，近四分之一受訪企業預期在未來3年或更長時間，物價漲幅將「遠超出」2%目標。受訪企業擬提高薪資以吸引和留住人力，並預期未來12個月薪資平均增長5.8%，高於上次調查時預估的加薪5.2%。

這兩項調查都進一步推升了加拿大央行在7月13日會議上一舉升息75個基點的可能性，這將創下1998年8月以來該央行最大的單次升息幅度。24年前為了捍衛本幣，加拿大央行曾一口氣將基準利率調升100個基點。

CIBC Capital Markets資深經濟學家Andrew Grantham出具報告指出，值得注意的是長期消費者通膨預期已急劇升高，通膨預期全面上揚對央行來說不是好消息。

加拿大5月年通膨率升至7.7%，創下近40年新高，且消費者物價在今年晚些時候回落之前料將進一步上揚。該國央行此前已表明願採取「積極」的行動，以防止物價上漲變得根深蒂固。

貨幣市場預期到今年底時，加國央行的政策利率將從今年初創下歷史新低的0.25%，升至介於3.25%～3.5%。