全球經濟衰退疑慮席捲市場，不僅6月台灣金融風險指數（TAIFRI)100.8，創13個月新高，國內銀行業者對於未來三個月市場及風險評估，調查結果也顯示，對於台灣股票市場看法最為保守，特別是相較於去（2021）年同期，逾七成銀行業者認為台股風險極高。

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，即使全球金融市場震盪，國內銀行業逾放沒有攀升，顯然還不構成明顯威脅；但6月TAIFRI上升1.9 ，不能小看，從台灣內部來看，股市風險仍在居高，是最大的挑戰。

TAIFRI團隊指出，整體股市方面，6月台股幾波跌勢，使股本益比降至2008年12月以來新低，初估為10.8倍。股市收益率（即風險溢酬）達8%，創下2009年3月以來新高，價格風險下降。此外，價格波動上，6月台股表現起伏震盪，恐慌指數（即Taiwan VIX）創下2021年3月以來新高，價格波動風險大幅上揚。

台灣金融研訓院透過對國內銀行業者問卷，就國內金融市場重要指標及風險情勢等議題，統計業者對於未來三個月(7月至9月)的評估與看法。業者關注的金融市場與風險情勢，在股票市場方面，受到國際市場連動、美歐高通膨及升息影響企業獲利表現等利空因素影響，預估未來三個月股市表現看法呈現保守的業者家數再增加。

吳中書指出，市場對美國經濟衰退出現疑慮，目前聯準會及國際間共同的對策是採取加速升息，把通膨壓抑下來，其後遺症會是經濟衰退，然而同時也出現奇特的現象，各國失業率沒有明顯上揚，勞動市場屬於穩健，對國際經濟是好事；惟，俄烏戰爭仍在持續，對各國貨幣政策都是挑戰。

吳中書說，在激烈升息下，美國經濟衰退，小幅度是可以預見，7月預期再調升3碼，6、7月連續升息3碼「很久以來沒有見過」，政府抗通膨的措施也沒有融通的意思，一定會造成後遺症，對於股票市場一定有衝擊，銀行業者對台股的保守，是可以預期。

至於此波經濟衰退會多久，吳中書說，要好好觀察。美國經濟若出現連續2季負成長，一旦真的衰退，貨幣政策一定會轉向，不會再升息這麼多，俄烏戰爭則是另一個不可預測的事件，很難如期待的HAPPY ENDING。至於日本前首相安倍遇刺身亡，因為不是國際事件所造成，對日本內部黨派有持續性的干擾，但因為他已是退位，對於現行貨幣政策大幅改革的機率不大。