以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)受全球通膨、俄烏戰爭等因素干擾，影響2022年6月合併營收下滑，但第二季合併營收仍「雙升」改寫歷史第三高。展望後市，隨著暑期旺季及展店動能恢復，公司預期下半年動能可望恢復，看好今年營收可望再創高。

聯發國際公布2022年6月自結合併營收0.61億元，月減26.93％、年減17.24％，降至近3月低點。不過，第二季合併營收2.21億元，季增達31.85％、年增0.9％，創同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收3.89億元、年增0.58％，續創同期新高。

聯發國際總經理賴柏宇表示，全球通膨時代來臨使消費市場受極大挑戰，加上美國展店審查速度因疫情延遲數月，影響上半年營運成長動能。公司正透過多元通路、數位轉型等布局策略開創商機，預期下半年營運動能可望恢復過往水準。

展望後市，即便市場仍有諸多不確定性因素，但聯發國際看準全球市場自疫情中解封、配合夏日暑假旺季的飲料商機大增，預計下半年在美國將再新展20家店、推升美國總店數達155家，且科威特2家門市將於本季開幕，可望帶動營收成長，仍看好今年營收再創高。

賴柏宇舉例，「Sharetea歇腳亭」在美國市場已遍及多達22州、合計開立135家門市，已在當地占有一席之地。未來將增設倉儲物流中心等，以此提升營運效率和品質，穩健經營美國市場。隨著下半年持續展店並提升營運綜效，預期營收成長動能將更亮麗。