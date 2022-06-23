日本唱片公司AVEX會長松浦勝人，日前在YouTube直播吐槽演藝圈20位當紅女星，像是深田恭子、北川景子及石原聰美等都躲不過毒舌批評，引發網友強烈批評。
松浦勝人是娛樂圈鼎鼎有名的大人物，沒想到日前卻行為脫序，在YouTube直播時先是狂批賽車皇后、六本木酒店公關都是醜女，接著便開始將目標鎖定多位演藝圈當紅女星，只見他直接點名39歲女星深田恭子是「大媽」，接著更暗指北川景子「進廠維修」後就不覺得她可愛，就連有「九頭身美女」封號的菜菜緒，也被他點名狂酸是「大隻女」。
另外有美魔女封號的內田有紀，則被他稱為是「歐巴桑」，女神石原聰美則被指出「個性煩人」，什麼日子都要和男友過，就連曾經和他交往過的濱崎步，也毫不留情面遭狂酸是「歐巴桑」，長達6分多鐘的直播惡意批評多位女藝人，輕蔑語氣引發諸多網友不滿。
根據日媒《Daily新潮》報導，唱片公司AVEX尚未對此事作出正式回應，不過有網友爆料AVEX將於24日召開股東大會，會中將對松浦勝人是否續任會長一職進行討論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。