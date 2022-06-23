日本唱片公司AVEX會長松浦勝人，日前在YouTube直播吐槽演藝圈20位當紅女星，像是深田恭子、北川景子及石原聰美等都躲不過毒舌批評，引發網友強烈批評。

松浦勝人是娛樂圈鼎鼎有名的大人物，沒想到日前卻行為脫序，在YouTube直播時先是狂批賽車皇后、六本木酒店公關都是醜女，接著便開始將目標鎖定多位演藝圈當紅女星，只見他直接點名39歲女星深田恭子是「大媽」，接著更暗指北川景子「進廠維修」後就不覺得她可愛，就連有「九頭身美女」封號的菜菜緒，也被他點名狂酸是「大隻女」。

松浦勝人開直播狂酸日本多位女藝人。(松浦勝人【max matsuura】YouTube)

另外有美魔女封號的內田有紀，則被他稱為是「歐巴桑」，女神石原聰美則被指出「個性煩人」，什麼日子都要和男友過，就連曾經和他交往過的濱崎步，也毫不留情面遭狂酸是「歐巴桑」，長達6分多鐘的直播惡意批評多位女藝人，輕蔑語氣引發諸多網友不滿。

北川景子遭暗指進廠維修。(kitagawakeiko0822 IG)

松浦勝人對於曾交往過的濱崎步照樣不留情面狂批。(a.you IG)

根據日媒《Daily新潮》報導，唱片公司AVEX尚未對此事作出正式回應，不過有網友爆料AVEX將於24日召開股東大會，會中將對松浦勝人是否續任會長一職進行討論。