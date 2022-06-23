內蒙古龐克搖滾樂團「9596樂隊」女主唱阿麗瑪，本月16日乘坐計程車時，遭另一台車輛超車時爆發追撞事故不幸身亡，享年30歲，該樂團也在官方微博發文證實噩耗，讓無數粉絲難以接受，紛紛發文悼念盼她一路好走。

根據《新浪娛樂》報導，「9596樂隊」女主唱阿麗瑪日前乘坐一台計程車，沒想到行駛至海拉爾到陳旗路段時，遭到一台返程車超車爆發追撞事故，最後不幸身亡，享年30歲，當天剛好經過該路段的網友透露車禍造成一死一重傷的悲劇，更PO出事發現場的照片，只見該路段因為處理事故禁止通行，導致嚴重堵車。

網友PO出當天事故現場照片。(微博)

樂團成員事發後曬出多張阿麗瑪生前的照片，接著發文悼念：「6月16日，我們的主唱阿麗瑪在她的家鄉陳巴爾虎旗永久的離開了我們，假如有來世，我們還要在一起做樂隊，安心走好，妹妹」，字句中透露著諸多不捨，而阿麗瑪也於本月20日入土為安。

樂團成員曬出多張阿麗瑪生前照片發文悼念。(9596樂隊微博)

據悉，阿麗瑪的父親已經離世4年，但她至今仍未走出傷痛，與母親相依為命的她曾PO文「母親的愛足夠讓我堅強」，未料如今車禍奪命造成天人永隔，讓不少網友擔憂她的母親得承受白髮人送黑髮人的傷痛。