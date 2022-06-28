基隆市文化局舉辦「2022仲夏樂集」，7月於海洋廣場登場，活動以「經典」為主軸，邀請知名音樂創作大師及人氣獨立樂團輪番上陣，總計17組團體帶來8場系列演出活動，另設置藝文互動區，讓民眾認識在地音樂家。

基隆市政府秘書長黃駿逸表示，國門廣場落成串連海洋廣場後，基隆港邊腹地將一一開放，讓市民更貼近海洋，這次仲夏樂集以「經典」融入表演，每組樂團將帶來70至90年代的流行歌曲，藉由年輕新聲賦予經典歌曲新活力，懷舊與潮流交織，碰撞出音樂新風貌。

黃駿逸提到，活動特別邀請到在地知名音樂家，包括台灣當代知名國樂作曲及指揮家蘇文慶親臨指導的雅什樂團；創作〈車站〉、〈春夏秋冬〉等膾炙人口歌曲的音樂台語音樂教父－林垂立；作曲家馬水龍，以及去年入圍金曲最佳台語男歌手楊肅浩與貝洛樂團。

文化局副局長李添慶指出，音樂家蘇文慶為了這次表演，特別組織一支適合戶外的小編制樂團，並親自指導編排，除在地大師們的經典作品，也找來許多知名樂團，包括理想混蛋、療癒組合南西肯恩、全方位四分衛主唱陳如山、基隆在地歌手廖文強和庸俗救星，以及去年金曲入圍多項的青虫aoi等，總計17組團體演出，讓活動充滿青春文藝氣息。

2022仲夏樂集將於7月1日至10日，每週五、六、日下午6點半登場，音樂會現場將有藝文互動區，設置基隆在地4大音樂家，林垂立、蘇文慶、葉俊麟及馬水龍的詳細介紹立牌，並舉辦互動小遊戲，民眾只要將歌名牌配對到正確的音樂家，並拍照打卡上傳即可領取小禮物。