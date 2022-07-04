教育部與學術交流基金會合作，已引進57名美籍英語教學助理，至國中小進行英語協同教學，透過社團、營隊等活動，鼓勵學生開口說英文，營造沉浸式英語學習情境。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署自110學年度起與學術交流基金會合作，推動「美籍英語教學人員獎學金計畫」，引進美籍英語教學助理至國中小進行英語協同教學，除了於課堂協助教師營造口說英語環境外，也投入學生社團活動、陪伴閱讀、舉辦營隊等活動，將英語溝通融入學生校園生活。

例如美籍英語教學助理進駐南投縣埔里國小及南光國小進行全英語營隊活動，以土、火、水等元素為主題，設計尋找各種石頭、製作美國露營點心、認識水中生物等系列課程，帶領學童從自然中進行沉浸式英語學習體驗。

苗栗縣僑成國小及鯉魚國小則辦理以客家文化為主軸的營隊活動，美籍英語教學助理設計客語、木雕、農產及地理4大主題的學習內容，希望透過兼容客語的英語學習，讓學童們能更加了解自己的家鄉和文化。

國教署表示，111學年度將繼續推動美籍英語教學人員獎學金計畫，預計引進77人，持續擴增英語教學人力資源，藉由深度文化交流，期望讓學生在課堂以外也能活用英語。（編輯：陳仁華）1110704