運動i台灣2.0「大甲五十三庄武術傳奇」獅頭彩繪親子彩繪活動。（台中市政府提供）

運動i台灣2.0「大甲五十三庄武術傳奇」獅頭彩繪親子彩繪活動。（台中市政府提供）

運動i台灣2.0「大甲五十三庄武術傳奇」，今天獅頭彩繪開幕。（台中市政府提供）

為推展台中市大甲區深具在地特色的傳統武術運動，「大甲五十三庄傳統武術傳奇專案系列」活動9日於大甲體育場熱鬧登場。中市運動局強調，藉由獅頭彩繪吸引市民投入傳統武術運動的學習和推廣，同時發揚本土傳統武藝提升全民運動風氣。

地方耆老說，大甲五十三庄傳統武術是以大甲媽為信仰中心，由大甲、大安、外埔、后里等53庄，聚集集英堂、振興社、欽習堂、麒麟堂、玉麟堂、金勝堂、忠義堂、義虎團等8個不同的武術(館)系統，歷百年來協助大甲媽祖在廟會、進香、護駕的相關任務，形成獨冠全國特殊武術館文化，讓大甲獲得武藝之鄉的美譽。

地方民眾指出，早年「大甲五十三庄」因崇尚傳統武術，在大甲地區有「武館巢」及「拳頭巢」名號；特別是清末民初還有海盜沿大甲等溪，利用夜間溯溪而上強盜洗劫民宅；早期外埔區還有城牆用來捍衛地方、抵禦外侮，地方利用農閒時訓練男丁拳腳保衛家園。

運動局表示，大甲五十三庄武術運動透過特有傳統武藝、獅藝、鼓藝，表現傳統武館文化特色，並與大甲、大安及外埔地區等學校結合，持續推動武術運動，透過在校期間的武藝研習等課程，促使運動自學童時期向扎根，培養更多規律運動人口。

運動局強調，9日在大甲體育場舉辦「大甲五十三庄武術傳奇專案」獅頭彩繪活動，比賽共分為社會組、國中組、國小高、低年級組，作品將於7月14日進行評選，8月6日頒獎；市府將持續攜手地方推展更豐富的地方特色運動發展。