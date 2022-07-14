台中市清水國民暨兒童運動中心，斥資新台幣6.3億元，是台中市第一座專為兒童規劃的運動中心，台中市議長張清照今天會勘要求市府加快腳步，市府允諾在113年8月底完工。

清水國民暨兒童運動中心今年初開工，上萬平方公尺的基地在圍籬內施工，許多民眾好奇工程進度，張清照今天邀集相關單位實地會勘，現場已完成地質探測、整地，現在進行大開挖。

台中市政府建設局長陳大田表示，開工典禮後先進行地質鑽探、考古挖掘與側溝改善等前期作業，較少大型機具與車輛進出，才讓民眾誤會工程未進行，這是大型工程必要的謹慎作業，目前已進入大開挖階段。

張清照指出，海線受東北季風影響經常性風大，更需要有室內運動場館，讓民眾可以不分季節，都能盡情運動健身；感謝市府全力支持、照顧海線鄉親，希望加速工程，能在品質保證下提早完工，讓民眾早點享受優良運動設施。

清水國民暨兒童運動中心規畫興建地上4樓鋼骨與鋼筋混凝土結構，有專屬兒童的運動空間，另提供大人、小孩都可使用的多功能運動場與羽球、籃球場及游泳池等，還有體適能中心與媽媽們喜愛的韻律教室，讓媽媽可以帶孩子來運動時，自己也可安排課程健身；善用廣場空間與露台，設置環場的散步道，可眺望海線風光，並有商場空間增加方便性。（編輯：陳仁華）1110714