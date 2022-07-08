新北市教育局今（8）日於中和國小附設幼兒園辦理「英語融入教保活動試辦分享會」，局長張明文也蒞臨現場，並扮演成廚師，和幼兒一同進行英語融入遊戲課程。

張明文今扮成廚師，和中和國小附設幼兒園的幼兒一同煮咖哩，現場十分歡樂。他表示，新北市自辦英語融入教保活動課程教學計畫，讓英語融入既有教保活動中，營造多元學習氛圍，未來會持續培訓教保服務人員，並邀請幼兒園加入，增進英語融入教學知能。

教育局說明，110學年度共邀請附設幼兒園、市立幼兒園以及非營利幼兒園等12間幼兒園、約100位教保服務人員，共同參與試辦英語融入實驗計畫，結合每月節慶、歌謠、遊戲及繪本，讓幼兒自然接觸不同語言，進而開拓視野。

教育局指出，新北市遵循《幼兒教保及照顧服務實施準則》及《幼兒園教保活動課程大綱》，協助各幼兒園辦理英語融入式課程，採自然情境融入，並以統整方式實施，目的是為促進文化學習與國際了解。

新北市教育局幼兒園英語課程張明文