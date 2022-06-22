港星關之琳有「香江第一美人」稱號，曾演紅武打經典《黃飛鴻》系列電影，如今雖已息影多年，但一舉一動仍備受關注；日前一組她與友人登山的照片曝光，還大跳劉畊宏健身舞「毽子操」，顏值身材都保養得宜令人驚豔不已。近來不吝跟粉絲分享日常的「大美人」關之琳，近日又分享一則抖音影片，畫面中她被「土味情話」撩到少女心噴發，露出難得一見的嬌羞笑容，彷彿瞬間回春幾十歲，引發粉絲熱烈討論。

關之琳日前在抖音曬出一段影片，只見「大美人」身穿白色T恤採休閒風打扮，隨著音樂傳來「撩妹金句」，有人說要送上一袋鹽當禮物，她擺出天真表情疑惑地問：「是什麼鹽？」，對方竟回答：「愛妳無需多言（鹽）！」，關之琳愣了3秒才意會過來，臉上表情失守嘴角牽動，露出「被撩到」的少女甜笑，讓粉絲們看了直呼：「太可愛了！」，彷彿看到昔日《黃飛鴻》裡「十三姨」的嬌羞青春模樣一秒重現。

關之琳分享抖音梗，竟有人對大美人使出網路上的「撩妹金句」。（圖／取自關之琳抖音）

關之琳顯然被「撩妹金句」撩到了，露出少女心噴發的嬌羞表情。（圖／取自關之琳抖音）

之前有網友曝光關之琳和友人去爬山的照片，只見她一身休閒但難掩巨星風采，連身材都維持的相當好，完全看不出年齡已快60歲。關之琳近期常透過抖音跟網友互動，日前曾拍一段健身律動影片，所跳的正是劉畊宏最火紅的「毽子操」，只見大美人做起操來手腳相當靈活，小腿向外與手相碰的拐踢動作也難不倒她，活力滿滿讓粉絲們大讚：「不愧為不老美人」。

關之琳做起運動手腳相當靈活，「毽子操」拐踢動作也難不倒她。（圖／取自關之琳抖音）

關之琳目前住在香港半山區的豪宅「地利根德閣」，據悉，她家約84坪、市值約6億台幣，而香港日前面對嚴峻的疫情，關之琳大多時間也都待在家中防疫，她近日就拍片分享自己的居家防疫日常，表示自己會研究美食、維持閱讀習慣、每天半小時以上的運動，最後關之琳還說：「當然不能忘記每天遛狗，雖然我們每天都待在家裡，但我們還是要熱愛生活啊！」。