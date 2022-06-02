藝人劉嘉玲之前因為疫情困在上海，上個月終於返回香港，迫不及待與好友見面的她，日前在instagram曬出與一干好友聚會的合照，只見他與呂良偉身穿西部牛仔造型出席好友生日派對，不過卻未見她曬出與同樣有出席的關之琳合照，讓網友好奇兩人當年傳出關係破冰是否只是做做樣子。

呂良偉曬出的照片中，只見他與劉嘉玲和關之琳分開合照，引發外界揣測。(呂良偉Ray微博)

劉嘉玲在instagram曬出與好友呂良偉的合照，只見兩人打扮成西部牛仔參加主題派對，隔天換呂良偉在微博曬出當天一系列照片，寫道：「今天的主題是牛仔很忙～與好友歡聚擁有滿分快樂，一晃30多年過去了，仿佛一起拍戲言歡的日子還在昨日，今日因你添光彩，此生相識醉心懷」，接著喊話所有人都能保持運動習慣，更要永保童心，主宰自己人生的游樂場，字句透露出仍沉浸在當天聚會的歡樂氣氛中。

呂良偉曬出的合照中獨缺劉嘉玲身影。(呂良偉Ray微博)

不過呂良偉曬出的照片中，卻是與劉嘉玲和關之琳分開合照，就連大合照中，都只見到關之琳的身影，不免聯想起相識超過20年，私交甚篤的兩人，因劉嘉玲與台灣富商陳泰銘相約爬山，讓曾身為另一半的關之琳相當介意，因此心生嫌隙鮮少同台，直到劉嘉玲前年在instagram貼出與關之琳合照，才讓兩人長達5年形同陌路的關係正式破冰。

雖然劉嘉玲和關之琳傳出破冰，但當天皆有出席好友Fayfay生日牛仔主題派對的兩人，卻始終未見同框合照曝光，不免讓外界好奇當年破冰是否只是逢場作戲。