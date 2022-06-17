中國新冠肺炎疫情持續，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）預計，中國的動態清零政策將持續到明年初，這影響美國和歐洲對華投資的積極性，認為在限制措施結束前，對華投資會「舉棋不定」。

綜合外電報導，伯恩斯周四（16日）出席布魯金斯學會一線上活動時表示，他認為將不得不長期忍受這個問題。「我的假設是，我們可能會看到『清零政策』持續到2023年最初的幾個月，這是中國政府發出的信號」。

他表示，上海嚴苛封控導致很多美國商務人士離開中國；駐華大使館和上海總領館一度安排了80名領事官員全天候運作，協助「想要離開、需要水和食物、需要醫療」的美國公民。

儘管外資企業無法完全撤出中國市場，但伯恩斯表示，在地商會的調查和對話顯示，防疫規定的不確定性，令企業無法下定加大投資的決心，認為企業在這一切措施結束前，對未來的投資仍會舉棋不定。

伯恩斯又提及日前所指美中關係處於1972年以來的最低谷，是一個「真實的陳述」。但他強調，兩國關係很大程度上處於競爭模式，但這種競爭不必是對抗性。

他指出，中國政府近年的作為引發許多國家擔憂，並不只有美國，包括在中印邊境、南海、東海的行為。在經濟領域，傾銷、使用國家補貼，使美企遭受不公平競爭。伯恩斯表示，雙方可以一種不影響本地區安全的成熟方式競爭。這是兩國政府的責任。