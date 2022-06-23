（經濟部公布5月製造業生產指數。圖／經濟部提供）

經濟部23日公布5月工業生產指數135.28，年增4.48％，為連續28個月正成長，製造業生產指數137.46，為歷年同月最高，年增5.14％，連續第28個月正成長。經濟部表示，主因受惠於新興科技及企業數位轉型持續推展，帶動半導體產能維持滿載，惟傳統產業因市場需求趨緩、部分產業停車定檢，以及中國大陸防疫封控影響訂單，抵銷部分增幅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增14.17％，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業在5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強下，年增22.50％；電腦電子產品及光學製品業年增3.76％，主因雲端資料服務、網路設備需求熱絡，以及缺料問題漸次緩解所致。

傳統產業中，因下游防疫產品需求減緩，以及部分大廠進行設備維修，加上中國大陸防疫封控影響下單意願，致化學原材料業年減6.67％、基本金屬業年減3.84％、機械設備業年減1.23％；汽車及其零件業亦年減 16.17％，主因中國大陸防疫封控加劇零件短缺狀況，加上疫情升溫影 響買氣，惟電動小型轎車需求續強，抵銷部分減幅。

展望未來，隨中國大陸逐步解封及各國陸續鬆綁邊界管制，有利於活絡全球經貿，加上5G 應用、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續呈強勁，以及半導體廠商持續擴增產能，均有助於維繫我國製造業生 產成長動能，惟俄烏戰爭尚未停歇，全球通膨壓力攀升，供應鏈瓶頸未解，以及疫情反覆不定等因素，皆為全球經濟前景帶來下行風險，恐影響我國製造業生產表現，宜審慎關注並妥為因應。