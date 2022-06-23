美國貿易代表戴琪22日出席國會聽證會時表示，取消對中國關稅對控制通膨的效果有限，美國同時要開發新工具，應對中國的不公平貿易做法。

香港經濟通通訊社報導，戴琪指出，美方一直要求中方兌現第一階段貿易協議的採購承諾，但她形容討論非常艱難，顯示中方對全力跟進協議不感興趣。

戴琪表示，通膨的壓力始終會消退，但中國帶來的經濟挑戰屬於長期性，美國須加強未來數十年的競爭力，使用一切可用手段並開發新工具，捍衛自身經濟利益和價值觀，抵禦中國的不公平做法，特別是在半導體等重要的工業。

美國總統拜登稍早證實，很快會再和中國國家主席習近平通話，但具體時間仍未敲定，外電指出，預計兩國元首最快將在7月通話。此外，白宮近期持續討論取消數千億美元中國產品關稅，以應對居高不下的國內通膨，但外媒引述知情人士透露，在即將舉行的七國集團（G7）峰會前，拜登不可能做出任何決定。

中國外交部發言人汪文斌22日表示，中美兩國元首保持交往十分重要，具體應由雙方透過外交途徑共同商定，並為此營造有利條件和氛圍。