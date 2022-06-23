根據Visa 2021年針對全球6千多名消費者調查，有94％消費者有聽過數位資產，其中又有3成的人已經擁有或曾經使用過，這當中有近2成是主動積極的擁有及購買者，從中能嗅出未來世界趨勢。以數位資產來說，不僅是年輕人看好的未來趨勢，越來越多網紅、藝人明星發布自己的數位憑證。法人觀察，數位藝術版權保護不是單純的藝術作品，它具有將無形與有形資產數位化，且透過區塊鏈去中心化、不可篡改的特性，讓交易紀錄也更難偽造，提高藝術作品的數位收藏價值，保護創作者的權益，加上交易不受時空限制，大大活絡數位交易及支付市場金流。

國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉指出，區塊鏈技術或數位藝術版權保護正帶來可觀的交易商機，這背後都有數位支付身影在其中，支付市場將持續熱絡，也讓Pay經濟未來發展更加迷人。根據Reports and Data報告，未來6年全球區塊鏈市場規模年複合成長率將高達64%；Jefferies投資銀行研調預估，其中衍生出的數位藝術版權保護，至2025年，市場規模將翻上2.2倍，達800億美元。

游凱卉認為，數位資產商機龐大，但與其直接買NFT或高風險投資數位貨幣，不如投資數位資產軟硬體與整個支付生態系，包括上游端的半導體晶片、雲端數據，中游端如區塊鏈技術、數位資產移轉與版權保護(如NFT)，下游端如電子錢包、支付清算等。這些企業部分屬新創企業，個股波動相對較大，建議透過持有ETF納入一籃子支付產業鏈及科技新創公司，完整納入並直搗數位經濟趨勢商機。