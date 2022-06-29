看好日本5G／IOT龐大的通訊設備市場，新北市政府首度邀請業者錢進日本市場！為期3天的「2022日本移動通訊應用展」今（29日）在東京有明展覽館登場。新北市攜手研揚、新漢等12家新北亮點企業，組隊參展，除了爭取海外商機，也能可拓展台灣5G／IoT產業國際能見度。

新北市經發局長何怡明表示，全球5G商轉邁入第3年，世界各國積極提升5G覆蓋率，今年可望成為5G應用發展關鍵年。再者，日本於2019年12月發佈「Local 5G」政策，積極推動5G專網技術與服務普及化，依據日本電子資訊技術產業協會（JEITA）預估，在日本國內，5G市場規模從2020年起年均增長71.3％左右，預計2030年市場規模將達到123.81億美元商機，市場爆發力可期。

經發局攜手12家新北科技廠商共同組成「新北主題館」前往東京參展，展品項目多元包含，研揚「戶外AI機器人、IoT Gateway」、新漢「智慧型高效能5G專業通用客戶端設備」、磐儀「5G工業用行動裝置及工業及控制器」、超恩「全方位Edge AI平台方案服務」及今展、圓展、功得電子、博來、綠億、普萊德、祥瑞精密及串流國際等公司展出的5G次世代基礎設施、網通設備及相關解決方案等，讓國際企業買家看見新北科技實力，並協助新北廠商佈局海外市場。

經發局補充說明，「日本移動通訊應用展」為第6屆日本通信放送週聯展之一，是日本境內唯一專門展示5G通信技術設備及基礎設施的專業展覽，此次共有192家廠商參展，總參展家數比去年增加30％，遍及全球。參展企業主要是電信運營商、通信系統設備供應商、廣播公司等領域，也不乏芬蘭NOKIA、英國ADDER TECHNOLOGY、日本電器NEC、HITACHI及韓國SOLTECH INFONET等世界知名大廠。

新北主題館以「實體展位展示產品」結合「買賣家線上即時洽談」的「實虛結合」模式進行，日本端派駐工作人員現場駐點介紹產品及企業，同時亦可協助與臺灣端業者即時進行視訊媒合，直接進行業務洽談。同時，經發局也在新北館內置入新北城市訊息，讓海外企業認識新北市優越的投資環境與產業優勢，提升城市國際能見度。