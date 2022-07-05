新北2歲童恩恩案延燒，新北市衛生局4日晚間已將事件報告提交給中央，衛福部長陳時中今天上午證實已收到報告，但有幾點要請新北市政府再說明。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，昨晚才收到報告，目前還在審視中，可能會請新北市政府補充3項資料。

今年國內4月爆發本土疫情，2歲童恩恩染疫不幸病逝，恩恩爸質疑救護過程遭延誤，陸續向中央和地方申請聯繫紀錄，希望了解親人離世真相。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6月28日表示，為了給家屬清楚說明，將請新北市政府提供正式事件報告。

陳時中今天上午受訪表示，已經收到報告，初步了解有幾點要請新北市政府再說明。莊人祥下午表示，由於昨晚才收到報告，目前還在審視中，預計需請新北市補充的資料包括：家屬4月14日首次進線前的聯繫情形、新北衛生局當時人員值班情形，以及後來「因應民眾緊急狀況119派車須由衛生局確認」的相關配套說明。