新北市政府家庭教育中心日前在明志國小辦理「原」來這麼幸福-親子樂學營，邀請親子前來同樂，藉由活動促進父母與孩子們之間的相處模式與機制，使其親子關係更加的緊密。

教育局長張明文表示，新北市十分重視推展親子教育活動，自103年開始辦理原住民族親子樂學營，以「資源共享、積極照護特殊家庭」為原則去進行。承辦單位明志國小校長李順銓表示，本次樂學營主題為「愛要好好說」，希望透過原住民講師的短片欣賞與親子共同製作吊飾等活動，能增進親子正向溝通的表述能力，幫助父母與孩子能正確的辨認情緒與表達想法，並教導父母當孩子情緒出現時我們應該如何應對。

「原」來這麼幸福-親子樂學營，親子共同手作情緒輪輪轉心情日記 。(照片/新北市教育局提供)

參加活動的小信(化名)與薇薇(化名)同學的家長表示，在課程中他們了解到情緒管理的重要性，對自我覺察問題上幫助很大。

「原」來這麼幸福-親子樂學營，親子創造屬於一家人的美好回憶 。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市會持續鼓勵學校辦理家庭活動，讓親子共同學習增進互動。若民眾想了解更多有關「新北市原住民家庭教育學習活動」的資訊，可至新北市政府家庭教育中心網站「最新消息」處查詢。(網址: http://ntpc.familyedu.moe.gov.tw/docList.aspx?uid=3159&pid=3127&rn=20690)