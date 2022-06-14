乾杯集團旗下乾杯超市《年中慶和牛祭》與飛利浦《氣炸鍋夏日造節活動》強強聯手為消費者端出超好康「牛肉」，將於6月17日共同推出最低69折超值限量優惠組－「飛利浦健康氣炸鍋X乾杯燒肉組」，優惠價6990元起，於乾杯超市，與飛利浦官方通路（Momo購物網、蝦皮購物、PChome）同步開賣，搶攻幸福宅經濟。乾杯超市加碼推出限量300名4折澳洲和牛牛排、多件組優惠、超值加購等多項和牛活動，優惠不斷。

四月底疫情升溫，民眾擔憂染疫，外出購買行為更趨保守。百貨零售業面對「五窮六絕」的業績「超冷靜期」展開絕地大反攻！政府為了跟上世界其他國家邊境開放進程，逐步解隔開放，落實與病毒共存的現實。眼看後疫情時代即將來到，「新冠病毒流感化」逐漸露出曙光，但全新變種病毒BA．5卻在國外擴大，醫界甚至大膽預言疫病流感化，至少還要30年！面對後疫情日常，如何讓居家像出國住飯店、在家三餐如上高級餐館的消費者需求，為繼「疫情經濟」、「宅經濟」後的新一波「幸福宅經濟2.0」，成為後疫情時代的全新經濟模式。以「家」為行銷目標的品牌與業種，以全新策略結合，提升居家幸福感，搶食市場業績大餅。

致力實現「讓每一個人的房子，成為一個家」，為使命的全球家電領導品牌－飛利浦家電公司，與積極拓展「乾杯美味從餐廳延伸到家中」為企業目標的進口高級肉品集團旗下乾杯超市，展開以「家」為精準目標的合作，是「幸福宅經濟2.0」的最佳範本。兩大業種龍頭，結合口碑經典氣炸鍋與進口頂級肉品等主力商品，為消費者端出超好康「牛肉」，推出吸引消費者購買一機多用，滿足焗、煎、蒸、炸、烤、烘、焙的口碑廚電- 飛利浦健康氣炸鍋，輕鬆料理乾杯集團進口的高級和牛與伊比利豬的居家料理組合，跨業種創造雙贏與共榮的市場經濟新趨勢。

居家料理夢幻組！《飛利浦健康氣炸鍋X乾杯燒肉組》驚喜優惠69折，限量700組乾杯超市年中慶與飛利浦氣炸鍋夏日造節檔期，主打「飛利浦健康氣炸鍋X乾杯燒肉組」優惠組合，分別搭配適合2~3人家庭的「飛利浦熱穿透旋數位小白健康氣炸鍋（4.1L型號HD9252）」，獻上69折優惠價6,990元（原價10,089元）。另一組合搭配適合4~5人家庭的「飛利浦熱穿透旋數位大白健康氣炸鍋（6.2L型號HD9270）」，優惠價8,990元（原價12,089元），等同享有74折折扣，限量700組。

「飛利浦熱穿透氣旋數位健康氣炸鍋」標榜料理新手也能輕鬆做出大廚美味！氣炸鍋不只能炸，更備焗、煎、炸、烤、烘、焙、蒸7種多樣料理功能。產品擁有專利Rapid Air高速空氣循環技術，運用「脂肪脫離科技」高效為食材油切，能濾除食物油脂高達90％；並配備專利海星旋風鍋底，在烹調時能於高速聚熱創造旋風級熱空氣氣旋，高效均勻加熱食材，料理免加油。

乾杯超市的精選人氣肉品「乾杯燒肉組」精選「MBS7-9+澳洲和牛莎朗芯牛排、和牛角切」、有「豬肉界勞斯萊斯」美譽的「西班牙Bellota伊比利梅花豬排」3款頂級肉品。由職人根據肉質紋理，手切最上等的肉質口感，適合2~3人享用，貼心附上乾杯招牌的燒肉醬、椒鹽粉。此次更特別設計獨家限定包裝，以品牌色「乾杯黃」為主色調，搭配氣炸鍋、牛排等可愛的插畫風格，送禮自用兩相宜。

「飛利浦氣炸鍋」烤「乾杯頂級和牛」好料理不費力全靠穿透力。擁有了居家料理的夢幻組合，乾杯料理長特別設計出3道創意料理，讓消費者跟著官網教學影片，輕鬆做出英國名菜「威靈頓牛排」，使用禮盒內的澳洲和牛沙朗芯牛排、椒鹽，並備好酥皮、蘑菇醬、蛋黃、七味醬。步驟一、將牛排切成可以被酥皮包覆的大小，撒上椒鹽調味。步驟二、七味醬與蘑菇醬混和，塗抹在牛排表面上，再用酥皮包裹起來。步驟三、將蛋黃均勻塗抹在酥皮表面，放入飛利浦健康氣炸鍋，並設定200度8分鐘，出爐後切成適當大小，即可享用復刻經典的名菜美味。另有「氣炸伊比利梅花豬排」與「角切和牛蓋飯」2道料理教學影片，步驟簡單，在家輕鬆享美味。

乾杯超市「年中慶」於即日起至30日還有4大超值活動，活動一、人氣的「澳洲和牛肋眼牛排」祭出史上最低4折999元的優惠價（原價2,498元），限量300名，每人限購1片。活動二、指定商品享同商品滿3件9折、4件85折、5件75折優惠，包含澳洲和牛8-9級肋眼牛排、厚切橫膈膜，以及日本和牛特選牛排、上等牛排、沙朗牛排、姿切共6款肉品選擇。活動三、深獲消費者好評、2週完銷400組的黑毛屋本家「日本A5和牛鍋免運防疫箱」，加碼延長優惠至6月底，主打擁有800g大肉量的4款日本和牛鍋組合，有特選日本A5和牛、日本A5和牛2款肉品與涮涮鍋、壽喜燒2款湯頭風味搭配組合，最低只要3,888元（原價9,196元），享有42折超值優惠。活動四、54折起的「超值加購」活動，包括澳洲和牛牛五花組合、日本和牛特選姿切、和牛角切等共5款商品，最低380元即可把乾杯招牌的「熟成穀飼牛舌」買回家（原價670元）。