【旅遊經 編輯部報導】

碧潭吊橋將於今(20)日推出全新主題燈光秀，透過為碧潭量身打造且極具動感的光雕裝置，搭配碧潭河岸倒映的優美景緻及河畔美食街傳來的陣陣香味，營造浪漫且悠閒的夜晚時光。

2022碧潭水舞已於昨(19)日順利展演完畢，此次大型和美山舞台搭配「雙水幕」動畫投影的精彩演出成功抓住民眾的目光，為碧潭增添活力氣息，58天的演出吸引了逾15萬的觀賞人次，迴響十分熱烈。

在碧潭水舞結束後，精彩的碧潭吊橋光雕秀仍不落幕，將接著於今(20)日釋出全新主題「虹彩幸福碧潭」，每日18時至22時每個整點，每次演出約5分鐘，透過橋側的光雕燈飾表現緊密且有力度的燈光變換，綿延不斷的七彩顏色使整座吊橋猶如一道彩虹劃過夜空，還能從剪影中看見香魚悠游的身影，搭配著夜晚安靜美麗的新店溪水，讓繽紛的色彩喚起來到碧潭的幸福感，也帶來無限的浪漫遐想。

「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，暢快遊覽新店溪陽光橋等景點除了精彩的碧潭燈光秀外，碧潭周邊亦有相當多樣的景點，不妨騎乘自行車漫遊「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，沿途行經多座特色主題公園，還可一路騎到新店溪陽光橋等景點，體驗騎乘自行車的暢快；想要與家人享受悠閒的下午，則可以到新店老街、碧潭餐飲遊憩區品嘗美食、漫步廣場欣賞山水景緻。

百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，是往返灣潭與碧潭之間重要的交通工具

想了解在地文化歷史，可以走一趟新店渡渡口，乘坐擁有百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，往返灣潭與碧潭之間；此外還有新北市政府經發局所輔導的DCC square碧潭廣場於7月暑假期間每周末都有驚喜抽抽樂。

圖片：新北市政府觀光旅遊局提供