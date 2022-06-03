有些人熱衷於親近大自然，沐浴在陽光之中；而有些人則是著迷於廢棄建築，欣賞殘缺之美。 為此，在 IG 眾多打卡熱點裡，我們整理了南台灣 8 處廢墟風景點，推薦給喜歡廢墟秘境的讀者朋友們，不過有些地方「不建議」特地前往，不妨透過網友拍的美照，一窺被時光悄悄褪色的特殊景致吧！

綠巨人浩克的家

台南一棟透天厝外牆爬滿了綠色藤蔓，看起來就像是童話故事才會出現的屋子，被附近的居民形容為「綠巨人浩克的家」，因此總吸引路人好奇的眼光。這棟建築的位置靠近新化高爾夫球場，是由於地震造成塌陷因而廢棄至今，所以結構非常脆弱，沒有欄杆也沒有防護措施，目前已掛置警示布條，請大家先別擅自進入拍照囉。

地址：台南市新化區礁坑里100號旁

・交通資訊

自行開車：Google搜尋【台南高爾夫球場（新化球場）】。

321巷藝術聚落

「321巷藝術聚落」原為日軍步兵第二聯隊官舍，建築群擁有超過 80 年以上的歷史，現已公告為台南市定古蹟，有藝術家進駐也會不定期舉辦文創市集，是不少文青必去的散步路線。園區保留完整的日式木造建築，同時可以感受到當時眷村的懷舊氣息，有種時間在這裡靜止的奇妙氛圍呢！

地址：台南市北區公園路321巷

營業時間：目前封園整修，尚未開放

官方資訊：321巷藝術聚落FB

・交通資訊

自行開車：由永康交流道下，走中正南路，在公園路找321巷即可抵達。

大眾運輸：搭乘大臺南公車／藍幹線、0右、9、18、21於公園北路口下車。

十鼓仁糖文創園區

總占地約 5 公頃之大的「十鼓仁糖文創園區」，是將閒置多年的老倉庫以不破壞和拆除的前提下，改造為以鼓樂為主題的國際藝術村，雖然成功賦予了園區新生命，但仍保留了一種特有的廢墟感，且白天與晚上皆有不同的視覺樂趣，處處充滿驚喜。

地址：台南市仁德區文華路二段326號

日間營業時間：週一至週五，每天10:00AM~ＰＭ5:20；週六至週日，每天9:30AM~PM5:20

夜間星光時間：週一至週日，每天18:00PM~20:20PM

官方資訊：十鼓仁糖文創園區FB

優惠票價：遊園票、星光票

・交通資訊

自行開車：省道1號─走省道1號轉文華路（或轉文賢路接文華路）。

大眾運輸：搭乘臺鐵至保安站下車，於文賢路轉文華路，越過鐵軌即可抵達。

喜樹老街

「喜樹老街」位在台南市南區的一個海濱小鎮，緊鄰著黃金海岸公路，過去因年輕人口紛紛外移，且當地捕撈漁業逐漸沒落，導致喜樹社區走向衰落。儘管現在已進行過社區改造，以彩繪牆面和文創市集來活化，我們依舊可以窺見帶著年代感的頹廢之美。

地址：台南市南區喜樹路254巷及340巷內

・交通資訊

自行開車：由86快速道路接台17線往北上方向，前進500公尺處轉至喜樹路340巷。

大眾運輸：從台南火車站轉乘府城客運路線1，於喜樹站下車步行至喜樹路254巷或喜樹路340巷。

原日本海軍鳳山無線電信所

一直以來，高雄的「原日本海軍鳳山無線電信所」都給在地人一種神秘氣息，直到 2011 年開放民眾參觀之後，大家才終於得以見識到原貌。這裡曾是偵訊拘禁以及軍方管訓的場所，裡頭有座墩、碉堡、防空洞和電台等舊建物，荒廢而富有歷史感，而且似乎還能感受到一種戒備森嚴的壓迫感呢！

地址：高雄市鳳山區勝利路10巷

電話：886-7-2225136

營業時間：週二～週日 09:00-17:00（週一公休）

・交通資訊

自行開車：鳳山區光遠路左轉中山東路，直行約500公尺行經高捷鳳山國中站，左轉勝利路後直行約600公尺。

大眾運輸：搭乘高雄捷運橘線至鳳山國中站下車，於3號出口往勝利路方向，步行約10分鐘。

岡山醒村文化景觀公園

高雄「岡山醒村文化景觀公園」過去為日本海軍航空隊群，整體建築風格融合和洋特色，由於歷經過二戰的洗禮，且在居民搬出去之後漸漸被世人遺忘。幸好，電視劇《一把青》在這裡取景後，連帶帶起了一股觀光熱潮。在醒村，四處可以見到斷垣殘壁，你一定能拍出荒蕪感，感受那獨特的寧靜。

地址：高雄市岡山區醒路88號

營業時間：週二～週日 10:00-19:00（週一公休）

官方資訊：醒村文化景觀公園

・交通資訊

自行開車：Google搜尋【醒村】。

大眾運輸：搭乘公車8017或紅78於醒村站下車。

橋頭糖廠

「橋頭糖廠」創建至今超過百年歷史，保存完整工廠、木屋、防空洞、紅磚水塔等等，其建築更是當時日本人模仿荷蘭在東南亞殖民地的風格，所以有種巴洛克式的氛圍，十分特別。建議大家可以進入工廠內拍照，欣賞那種年久失修的廢墟感，不過若有標示「禁止進入」的地方，可就別硬闖囉！

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

營業時間：09:00-16:30

官方資訊：台糖公司高雄區處-橋頭糖廠吃喝玩樂趣

・交通資訊

自行開車：岡山交流道（349km處）出口往介壽東路，左轉岡山南路（台1線）直行，左轉糖廠路。

大眾運輸：搭乘捷運至橋頭糖廠站下車。

安樂樓

位於高雄林園北路的小巷內，昔日燈紅酒綠的大酒家「安樂樓」靜靜地佇立於此，散發出某種悲涼感。這裡最初為日本軍士官俱樂部，曾熱熱鬧鬧、風光一時，仍不敵隨著時代演變而逐漸凋零。斑駁脫落的牆面，搭配盤根錯節的老樹，雖然極具落寞美感，但因為建築年久失修，若前來參觀時請務必要注意自身安全。

地址：高雄市林園區林園北路91號

・交通資訊

自行開車：Google搜尋【林園安樂樓】。

大眾運輸：搭乘高捷至小港站，轉紅3B公車。