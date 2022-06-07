星座運勢網站「星座看看」分析12星座能否抓住真愛，其中白羊座、雙子座、天蠍座、摩羯座、水瓶座面對愛情最積極，遇到喜歡的人絕不錯過，最有機會和真愛開花結果。

▍白羊座

白羊座從來不會錯過真愛，看到喜歡的就大膽去追，活潑熱情的個性很討人喜歡，又不怕碰釘子，比較厚臉皮，因此追求的成功機率非常高。

▍金牛座

金牛座因為太膽小又太愛面子，遇到喜歡的人不敢追求，總是停留在暗戀，非常被動，所以錯過真愛的可能性非常高。

▍雙子座

雙子座追求時習慣亂槍打鳥，感覺來了就撩，反正有沒有得手都不吃虧，一旦遇到條件不錯的對象就火力全開追求，因此不太會錯過真愛。

▍巨蟹座

巨蟹座遇到喜歡的人，只會默默付出，做得很多卻不說破，除非兩人互相喜歡，否則很容易淪為工具人，無法順利和對方在一起。

▍獅子座

獅子座太愛面子，有時會為了維護自尊心，在喜歡的人面前還故意擺姿態，明明愛得要命還要嘴硬，最後對方被其他人追走才後悔莫及。

▍處女座

處女座越深愛就越囉嗦，如果沒那麼喜歡，他們還懶得管對方死活，真心愛上反而發揮毒舌本性，要求一堆，很容易把人嚇跑，如果對方依然留在他們身邊，那真的是真愛了。

▍天秤座

天秤座天生有選擇困難症，就連談戀愛也總是猶豫不決，明明喜歡又不明確表態，只要遇到一點挫折，就會開始自我懷疑，因此很容易錯過真愛。

▍天蠍座

天蠍座很聰明，佔有慾又強，遇到真愛絕對不容許自己錯過，費盡千方百計也要跟對方在一起，什麼手段都使得出來。

▍射手座

射手座本人都搞不清楚誰是自己的真愛，換對象比換衣服快，對他們來說，真愛或許就是下一個人。

▍摩羯座

摩羯座談戀愛往往是日久生情，兩人相處久了，感情也漸漸培養出來，交往越久越深愛，對他們來說，一直留在自己身邊的這個人就是真愛。

▍水瓶座

水瓶座思想跳躍，很難找到跟自己想法雷同的人，一旦遇到這樣的靈魂伴侶，他們就像挖到寶一樣，絕對不會錯過對方。

▍雙魚座

雙魚座的戀愛腦讓他們很容易把真愛嚇跑，越喜歡對方越容易失去，因為他們太黏人了，又太過在乎對方，將會帶來很大的壓力，很少人能承受得住這樣的愛情。