對許多人而言，當愛情來臨時，躲也躲不開，不過並非所有人都是如此，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座有戀愛恐慌症，面對愛情總是習慣性逃避，不僅傷了追求者的心，也錯失了戀愛機會。

▍天秤座

天秤座是習慣性逃避愛情的佼佼者，這跟他們天生的性格有關，畢竟對於有選擇障礙、經常猶豫不決的天秤座而言，要在短時間內做出抉擇，絕對是強人所難，更何況是面臨愛情的時候，自然會將逃避發揮的淋漓盡致。

▍射手座

射手座個性灑脫，嚮往自由自在、無拘無束的生活，雖然也會渴望愛情，不過一旦真愛找上門，他們也會卻步，就怕陷入愛情之後就毫無自由可言，以至於遲遲不敢踏出關鍵的一步，讓旁人看了好氣又好笑。

▍巨蟹座

巨蟹座溫柔顧家，人生中最渴望的就是遇到心儀的對象，一起共組幸福的小家庭。面對感情，巨蟹座一旦愛上，就會「梭哈」所有，不過也正因為如此，巨蟹座擔心毫無保留的付出，萬一所託非人，自己勢必會傷痕累累，因此更加恐懼發展親密關係。