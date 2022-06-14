星座運勢網站「星座看看」公布12星座表達愛意的方式，像是白羊座會直接告白，雙子座、獅子座會變得很愛現，希望對方能被自己的魅力吸引。

▍白羊座

白羊座表達感情的方式很直接，只要愛上一個人，就會直話直說，他們完全憋不住真心話，除了講出口之外，從行為和表情也能明顯看出他的好感。

▍金牛座

金牛座在愛情方面比較被動，又不擅長表達，只會默默付出，在對方低落的時候陪在身邊，默默給予關心和呵護。

▍雙子座

雙子座在喜歡的人面前會變得很愛現，想要把所有優點都展現出來，有時還會做出匪夷所思的舉動，讓人一頭霧水。

▍巨蟹座

巨蟹座不太敢直接表達感情，會先用朋友的身分陪伴在喜歡的人身邊，在對方有心事的時候當個傾聽者，然後在聊天過程隱隱透露出自己的愛慕之情。

▍獅子座

獅子座用的方法和雙子座很像，都會在喜歡的人面前盡力表現，想要讓自己看起來很耀眼，希望對方能被自己的魅力吸引，不過有時卻會讓人誤會只是愛現而已。

▍處女座

處女座不太會主動表達感情，不過目光卻會一直停留在對方身上，在對方需要幫助的時候，會立刻伸出援手，如果每次都能幫到忙，他們才敢表達自己的愛意。

▍天秤座

天秤座不敢單獨約喜歡的人見面，覺得目的性太明顯，如果失敗了就很丟臉，所以會約一大群朋友出來，如果聚會中總是和特定某個人互動，代表他對那個人有好感。

▍天蠍座

天蠍座喜歡上一個人之前，需要經過很長的觀察期，等到關係熟到某個程度，才會約對方單獨見面，然後私下慢慢表現出好感。

▍射手座

射手座不太敢直接表達，很常嘴上說是在開玩笑，其實內心非常認真，不過他們平常愛玩形象深植人心，導致很多人誤會他們的告白，以為他們真的是在說笑。

▍摩羯座

摩羯座面對感情非常被動，遇到喜歡的人總是悶著不說，除非對方明顯也有好感，又願意主動接近，兩人才有發展的可能，否則緣份常常被他們自己掐斷。

▍水瓶座

水瓶座如果有喜歡的人，會一步一步踏入對方的圈子，熟悉對方的生活模式和性格，配合度也會變得很高，如果發現水瓶座和某個人越來越像，代表他們愛著對方。

▍雙魚座

雙魚座雖然不會直接表達，卻會主動關心，在喜歡的人被攻擊的時候跳出來維護，在對方傷心時在身邊安慰，其實很容易觀察到他們的愛意。