星座運勢網站「星座上上簽」分析，白羊座、摩羯座、射手座活得最簡單，他們懶得花太多心力在瑣碎煩心的事情上，更不會跟人動心機、耍手段，人生只求無愧於心。

▍1.白羊座

白羊座性格單純直率，從來不會隱藏真實想法，有些人以為他們呆呆傻傻的，其實他們只是懶得偽裝自己，並不代表他們很笨。對白羊座來說，人生最重要的就是活得輕鬆自在，他們很樂觀，並且勇於挑戰，只要立下目標就會立刻動手執行，不怕困難和挫折，行動力非常強，雖然有時會顯得很衝動，考慮不夠詳盡，但不可否認的是他們活得非常真實，不曾做出違背本心的事情。

▍2.摩羯座

摩羯座沉著冷靜，常常悶著頭獨自奮鬥，有些人會以為他們心機很重，活得很複雜，其實他們只是不擅長表達，尤其是面對不熟悉的人，更是懶得多費唇舌。摩羯座對朋友講話很實在，想到什麼就說什麼，不會刻意說討好的話，因為他們覺得凡事最重要就是達成目的，如果能讓對方了解自己的意思，就沒必要彎彎繞繞說一堆言不及義的話，那樣只是在浪費時間。摩羯座人生的重點就是事業有成，其他都沒那麼重要，為了這個目的，他們能窮盡一生的努力，不在意其他複雜的事情。

▍3.射手座

射手座喜歡自由自在的生活，不太願意被一堆規範和俗事束縛，為此他們刻意讓生活過得很簡單，不讓自己被複雜的事情影響，有些人以為他們不懂得人情世故，活得太沒心機，其實他們內心對這些擾人的事情都看得非常清楚，只是懶得攪和在其中，射手座會保護好自己，不受到傷害，在這個前提下活得越佛系越好，懶得花太多心思在揣摩人心，人生十分坦蕩蕩。