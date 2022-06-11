有些人善於偽裝，不會將心思表露在臉上，甚至為了達到目的，更是說謊成性；不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，天生不擅長說謊，一旦說謊就會滿臉心虛，一下子就露餡，這輩子只能當個實實在在的老實人。

▍白羊座

白羊座個性火爆，生活中直來直往，不懂得阿諛奉承，他們沒有騙人的天賦，加上不善於偽裝自己，一旦說謊就會變得格外心虛，很容易被識破。

▍射手座

射手座個性心直口快，和朋友相處總是有什麼說什麼，加上射手座不懂得說謊，一旦有所欺瞞，舉止就會顯得不自然，甚至一臉心虛，因此他們不願意昧著良心說謊，只希望活得心安理得。

▍金牛座

金牛座個性忠厚老實，不願意說謊騙人，加上比較不善言詞，很難將內心的真實情感表現出來，更何況是要他們說謊，根本是天方夜譚，因為這種騙人手段令金牛座相當嗤之以鼻，自己也無法故作若無其事，總是小心翼翼的擔心被別人看穿。