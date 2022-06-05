俗話說一樣米養百樣人，有些人一副不爭不搶、對什麼事情都不感興趣的樣子，但其實他們才是城府最深的人。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座讓人琢磨不透，很少將內心的真實想法表現出來，但他們相當有野心，甚至為了達到目的可以不擇手段。

▍射手座

射手座天生愛自由，見多識廣的他們非常懂得洞察人心，表面上總是跟大家打成一片，但其實射手座與人交往時，會暗自保持著一定的距離，就算朋友很多，但其實真正交心的卻沒有幾個，這是因為射手座心機深沉，不願意對別人展露真心，做事情會給自己留下後路，才能讓自己立於不敗之地。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，他們思想縝密，有著超強的分析能力，在做任何事情之前都會反覆斟酌和權衡利弊。處女座對一件事情沒有十足把握之前，不會輕易對外透露，他們表面上不爭不搶，倘若一旦涉及自身利益，處女座就會立刻做出反擊。

▍水瓶座

水瓶座相當佛系，表面上看似不爭不搶，但其實他們是看心情辦事，對於自己不感興趣的事情，他們會讓它順其自然發展；但是若是自己非常感興趣的事情，水瓶座就會十分警惕，對任何人都小心翼翼，絕不會讓自己成為事件中吃虧的一方。