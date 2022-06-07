星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、天蠍座、處女座非常精明，防備心很重，遇到狀況能保持冷靜，運用邏輯思考來弄清真相，不會輕易被他人欺騙。

▍1.水瓶座

水瓶座很聰明，看待事情總能看到背後的起因和動機，不會被表象蒙蔽，而且懂得抽絲剝繭，運用邏輯思考仔細分析，最後能看透一切真相。水瓶座遇到任何狀況都能維持冷靜，沉得住氣，就算他們看透對方的目的，也不會說破，而是選擇默默與對方保持距離，他們甚至可以不動聲色的和對方客套地聊天，內心卻會清楚劃清彼此的界線，不會讓對方有機可乘。

▍2.天蠍座

天蠍座防備心很重，習慣與人保持距離，他們觀察力很強，對任何人隨時抱有疑心，因此要騙過他們幾乎是不可能的任務。天蠍座的直覺很強，只要一點蛛絲馬跡，他們就會立刻發覺事態不對勁，然後提高警覺，就算再高明的偽裝，也很難逃過他們的眼睛。天蠍座之所以這麼警戒，是因為他們認為不會有人會無條件的對自己好，也不會有人莫名其妙深愛自己，所以要跟他們交心非常困難，一旦讓他們失望，就很難再重新建立信任感。

▍3.處女座

處女座自我要求很高，希望給旁人完美的印象，但也因為如此，讓他們一直不滿意自己的表現，內心深處其實感到很自卑，他們認為所有東西都需要努力才能獲得，包含愛情，絕對沒有不勞而獲的事，如果有人莫名對自己示好，不僅不會讓他們開心，反而會讓他們提高警覺，因為他們不認為自己有那麼大的魅力能輕鬆吸引他人的喜愛。處女座觀察力很強，總能看清來者的真正目的，搞清楚前因後果，不會輕易被欺騙。