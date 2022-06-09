許多人在結交朋友時，通常會選擇與自己價值觀相同的人，但性格並不一定一樣，只要相處自在，這段感情就能走的長遠，不過有些人因個性強勢或固執，讓人相處起來很累，就算價值觀類似，感情也難以維持太久。《靈匣網》近日分享4個容易給人壓力的星座，與他們相處時總覺得很有壓迫感，只要自己做錯一件事，就有可能得罪對方。

●金牛座

金牛座個性較古板，喜歡固定式思維，不喜歡新事物，而且自尊心強、耐性又差，做事很常鑽牛角尖，當他們陷入思維後，時常難以釋懷，甚至有點類似於強迫症，不斷刨根問底，無論遇到什麼事情，一定要獲得自己滿意的答案，讓身邊朋友感受到壓力，有時遇到不如意的事就生悶氣，不顧及別人的感受，經常讓朋友傷透腦筋。

●處女座、天蠍座

處女座與天蠍座一樣，喜歡替別人設立人設，甚至將缺點放大，就算自己身上也有這項缺點，他們也不自知，做錯事也是如此，別人拿出證據打臉他們，依舊會極力否認，不過一旦朋友犯錯時，他們就會立即糾正，無論對方的感受，但當他們出錯時，別人卻不能提。雖然他們平時對朋友很好，卻喜歡翻舊帳，因此相處時讓人非常有壓力，一方面是被控制的壓迫感，另一方面則是不敢接受他們的好意。

●獅子座

獅子座個性強勢，在人與人的相處中，會無意間散發出壓迫感，面對任何事都有自己的觀點，若是遇到與他們同樣強勢的人，獅子座一定會透過辯論的方式，與對方分個輸贏，但有時吵到快輸時，他們又會覺得沒有面子，變得有些不就事論事，雖然他們確實是為了別人好，但卻因太堅持自己的想法，反而容易引起紛爭，因此與獅子座交友會發現，凡事最好遵守他們的規矩，才能避免爭執發生，讓人感到很有壓力。