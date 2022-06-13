佛光山惠中寺未來與希望系列講座，6月12日禮請國際佛光會世界總會秘書長、人間佛教讀書會總部執行長暨金光明寺住持覺培法師，以「變革中的領航者」為講題，回顧佛光山開山星雲大師以種種方式推動人間佛教，弘揚佛法，為佛教開創新局，傳揚五大洲的歷程，並闡述其背後所代表的時代意義。

覺培法師在佛光山惠中寺的未來與希望系列講座，以「變革中的領航者」為講題，回顧佛光山開山星雲大師以種種方式推動人間佛教，弘揚佛法，為佛教開創新局，傳揚五大洲的歷程，並闡述其背後所代表的時代意義。(圖/佛光山惠中寺提供)

覺培法師一開始即提到，惠中寺座落在熱鬧的市區，與過去深居山林的寺廟大不相同；啟動一連29場的講座，邀請各界菁英，從不同面向為民眾注入身心安頓的力量，也大異於過去寺院只有法師講經說法的傳統佛教，而這樣的轉變，正是來自星雲大師的智慧。佛教在這個時代要能安頓人心，就要能因應社會，契機且貼近人間疾苦，能提供「佛說的、人要的、淨化的、善美的」給需要的人，才能真正安頓人心。所以真正的修行是從人我之間開始，六度要在人群中修，佛法才能貼近生命。

覺培法師請大家要「以史為鑑」，佛在世時，佛法何等興盛，而如今佛教在印度卻只剩殘敗的遺跡，如果不能讓佛教在人間生根與實踐，歷史可能重演。宗教要普及化，傳承才有希望。人間佛教需要走入民間，讓民眾容易親近、實踐，進而內化融入生活，而不只是一門知識，或學術研究的材料。

星雲大師創建佛光山，以一位弘法的領航者，顛覆一般人對傳統佛教的認識，在1957年就以一位僧青年的身分，對佛教提出針砭，指出要辦講習會、弘法大會，佛教要國際化，培養佛教英語人才，要與教界多往來，佛教要組織化，要下鄉去，要開辦佛學院。覺培法師說，大師最重視教育，從壽山佛學院、叢林學院、創建佛光山，都是為了教育、培養人才。大師也帶著佛光山所有弟子走出去，開拓佛教新面向，讓人間佛教能遍滿全球五大洲。

於是在以基督教為上的年代，在宜蘭敲鑼打鼓，深入大街小巷，以擴音器喊著「咱的佛祖來了！」以幻燈片、話劇、歌詠隊弘法，設補習班，辦幼稚園，花車遊行慶佛誕；為讓北部信徒有休息歇腳之處，創立福山寺，興建朝山會館供信眾食宿，高希均教授形容星雲大師從一無所有，到現今全世界無所不有，是給出來的。

1978年建立西來寺，讓佛教立足台灣，向西方拓展，走向世界。1985年星雲大師退位，交棒傳承，改寫佛教史，讓佛教有了選舉制度，也讓年輕人有機會發揮。樹立制度領導，讓信徒依法不依人。1991年成立國際佛光會中華總會，隔年成立世界總會，集合信徒力量，凝聚信徒的向心力。接著創辦西來大學、南華大學、佛光大學、南天大學及光明大學，成為漢傳佛教開辦高等教育之先驅。

1992年世界總會成立之時洛杉磯正經歷種族暴動，星雲大師以「歡喜與融合」為主題，1997年香港回歸則以「自在與圓滿」安撫香港人民不安的心。接著為了讓佛教向下扎根，成立青年團、童軍團。創設人間衛視，讓家庭即道場，客廳即教室。2000年開辦《人間福報》，讓佛教擁有發言權。

2002年創「人間佛教讀書會」，建構學習型組織，使佛光會成為聯合國NGO諮詢委員，擁有國際參與權。2009年成立三好體育協會及啦啦隊，增加佛教人口。2015年創立「傳統宗教總會」，促進宗教融合及社會和諧；以及「人間佛教聯合總會」，團結佛教，促進佛教發展。2016年成立「古今人文協會(傳道協會）事業群」，成立社會企業，護持佛教文化事業。 2011年成立「綠色公益基金會」推動環保。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予覺培法師（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

覺培法師表示，星雲大師彰顯了領航者的內在特質：「勇於反省、不忘初心、虛懷若由谷、慈悲無畏、平等不二、無私無我。」以般若空性、慈悲智慧推動人間佛教，讓大家都能在佛法中受益，在動盪的時代裡能安頓身心。祝福大家都能攜手共同實踐佛法、傳佈佛法，讓生命擁有無限的價值。