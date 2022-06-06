佛光山惠中寺採線上及實體分流舉辦「未來與希望」講座，6月2日邀請有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈，以「不怕疫情的健康守則」為主題，講解疫情當前如何做好防疫措施，勉眾透過正常生活作息，改變不良飲食習慣及衛生細節，遠離病毒健康生活。

曾經伴隨夫婿林杰樑醫師投入毒物研究數十年，對社會大眾來說是信心指標，更是安心力量的譚敦慈表示，提醒大家不要過度緊張，不要輕信、轉傳未經證實的資訊，例如口罩能否噴酒精？菠菜不能跟豆腐一起吃，否則會罹患結石？龍鬚菜和九層塔是毒蔬菜等，甚囂塵上的網路謠言。

譚敦慈帶領現場觀眾做促進健康操。(圖/佛光山惠中寺提供)

譚敦慈帶領觀眾做促進健康操，分享如何安全染髮及健康減重方法。他說，要活就要動，預防失智首重預防三高，建議要多運動，而走路是很好的選項；所有食材及食物務必煮熟再食用，切勿生食。

譚敦慈除回覆現場提問，對於許多線上的聽眾，她也給予一一答覆，同時傳授許多針對健康、無毒生活的寶貴知識。(圖/佛光山惠中寺提供)

值此疫情嚴峻時刻要盡早完成三劑疫苗施打，幫助自己和家人遠離病毒感染，提升免疫力。外出時一定要戴口罩、勤洗手，不要以手接觸眼、鼻、口，如廁時務必戴好口罩，沖馬桶要先蓋上馬桶蓋，使用器材後立即確實洗手，運動時保持安全距離、不要交談，家人的牙刷及盥洗用品要分開放，牙刷、牙膏及毛巾等私人物品不可共用。

適逢端午節，粽子較難消化，所以務必適量吃，一天吃一次就好，最好選在午餐食用；攝取酵素高的水果幫助消化，一顆粽子配一碗青菜，多走動消耗熱量；透析治療者及限磷病患，避免吃鹼粽和五穀粽，透析患者因無法將鋁排出體外，電鍋的內鍋要採用不銹鋼鍋。

覺居法師(左)致贈講座光碟感謝敦慈老師。(圖/佛光山惠中寺提供)

進行Q&A熱絡互動時，譚敦慈除了親切回覆現場觀眾提問，許多線上觀眾透過講座主持人鄞涵錞代為發問，面對五花八門的提問，譚敦慈皆仔細聆聽，並給予滿意回覆，同時傳授了許多寶貴知識。例如，不沾鍋的保養方式，別在熱鍋時使用冷水清洗，為避免破壞鍋面，炒菜時勿使用尖硬鍋鏟；炒菜時抽油煙機要打開，熄火後要讓抽油煙機繼續抽5分鐘後才關閉，避免肺部吸入過多的油煙。

每週至少要運動150分鐘，多喝水取代含糖飲料；浸泡五穀雜糧及豆類，要放在冰箱內浸泡，避免產生黃麴毒素；素食者可從酪梨、堅果類食物攝取Omega 3；每日要吃深色、白色蔬菜；毛豆加玉米含有豐富的蛋白質。