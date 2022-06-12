新冠疫情延燒迄今已兩年之久，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）多次分析疫情情勢示警全球，近期又警告，全球20年內恐再面臨新的大流行疾病，死亡率更高，且可能引起「世界末日」，但他補充，新冠疫情的出現讓人類產生警覺，呼籲每年花費10億美元（折合新台幣約296億元）資助一個團隊，以預防未來潛在的大流行疾病。

商業內幕報導，比爾蓋茲周二（7日）在《時代》百大人物（Time100）峰會上發表演說，呼籲全球應創立一個由3000名傳染病學專家所組成的團隊，協助所有國家應對流行病，並預防下一次可能出現的大流行疾病。

蓋茲將這個團隊命名為「全球流行病應對和動員」團隊，由世界衛生組織管理，主要為各國進行防疫操演。他警告，「下一場大流行疾病發生的可能性超過50%，且死亡率可能更高，甚至是世界末日也不無可能」。

蓋茲續指，大流行疾病是全球性的問題，自從新冠疫情爆發以來，全球各地的專家不斷呼籲提升防疫措施，包括進一步提升疫苗和療法等健康科技、建立醫療系統，以及監控全球各地的疾病。

蓋茲預計，要進行並維持這些作業，每年大概需花費約10億美元。但他強調，相比新冠疫情對世界所帶來的損失，這筆花費根本不算什麼，「目前為止，這場疫情已經為世界帶來超過14兆美元的損失」。