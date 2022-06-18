疫情延燒2年多，各縣市颳起無薪假浪潮，今年3月至5月疫情大爆發，花蓮累計確診逾5萬多人，縣府社會處統計，與去年同期相較，今年3到5月資遣通報、大量解雇的家數、人次並未明顯增加，仍以零售、旅宿、餐飲業為主，目前藉由就學補助、安心上工等措施，幫助失業勞工。

勞動部統計「無薪假」人數達1萬9484人，與上期相比新增2844人，創今年新高。花蓮今年3到5月疫情延燒，縣府社會處資料顯示，事業單位資遣通報為3月41家次、4月48家次、5月49家次，資遣人數3月60人次、4月68人次、5月70人次，沒有大量解雇申請。

至於去年同期的事業單位資遣通報，去年3月、4月都是41家次、5月是45家次；資遣人數通報3月53人次、4月88人次，5月60人次，大量解雇去年3月0家次，4月1家次，5月2家次。

社會處表示，今年3到5月花蓮雖然疫情嚴峻，確診人數暴增，但若與去年同時期相比，資遣通報的量其實差不多，甚至縮減工時的人數，去年還比今年多，受到影響的行業別仍以零售、旅宿、餐飲業為主。

社會處分析，可能因為去年疫情爆發時疫苗普及率不高，對民眾工作和生活造成很大的影響，但在疫苗開打後，多數民眾已接種3劑，即使今年確診人數增加，但對生活的衝擊已經減少。

縣府表示，針對疫情影響就業，中央提供3項支持措施，包括失業勞工子女就學補助、充電再出發訓練計畫，及安心即時上工。花蓮的安心即時上工今年有3755個名額，進用3582人，最長以960小時為限， 安心上工計畫原本到這個月底，但中央已宣布延長1年，縣府會配合中央協助降低民眾受到疫情的影響。

地方黃姓餐飲業者說，生意因疫情差很多，去年疫情苦撐下來，沒料到今年3月疫情再起，觀光、餐飲產業衝擊相當明顯，業者和勞工都叫苦，政府推出安心上工等措施，只能暫時解決眼前問題，減班休息放無薪假仍多，希望疫情快散去，等待經濟回升、人潮回流。