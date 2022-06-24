立委蔡壁如與民眾黨推薦的花蓮公職參選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（王志偉攝）

民眾黨透過屯田計劃，在各地方黨部、競選總部與在地合作，幫助地方小資創業。圖為潘璿安（右）邀請畫家Roath Rata（何玉媚）創作進入總部，與大家共賞。（王志偉）

台灣民眾黨推永續台灣與18歲公民權入憲，舉辦全台大眾走活動，由立委、選戰小組召集人蔡壁領軍，今天來到花蓮，她說，台灣民眾黨資源不多，用一步一腳印的方式行腳基層，傳遞民眾黨的價值理念，也希望能透過各地方黨部，幫助在地小資店創業，推動屯田計劃。

蔡壁如表示，台灣民眾黨在202年進入立法院後，第一個會期就主張「青年參政、還政於民」，提出18歲公民權修憲案；經過倡議推動，立法院終於在今年3月三讀通過，只差年底獲得965萬票公民複決通過的臨門一腳，因此舉辦這次全台大眾走，讓青年成為國家的主人翁不再只是口號。

蔡壁如說，台灣民眾黨是新創立小黨，資源有限，因此平時就要「屯糧」，黨中央有個「屯田計劃」，以這次選舉，在各地競選總部、黨部與當地小資族結合，透過咖啡廳或小農等因地制宜方式，和民眾接觸、了解民眾需求，也能幫助小資店創業。

蔡壁如說，今天活動來到縣議員第三選區參選人潘璿安的總部，這裏空間藝術感十足，牆上掛滿畫家Roath Rata（何玉媚）創作，讓競選總部增添幾許藝術感，也能透過這樣方式，讓藝術家創作有更多人能欣賞。

蔡壁如介紹花蓮黨籍候選人，縣議員第一選區參選人傅國淵、第三選區參選人潘璿安、吉安鄉第三選區鄉民代表參選人楊靖妍、光復鄕第一選區鄉民代表參選人鍾貴雄、花蓮市第五選區平地原住民市民代表參選人林錦生等人，他們一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。

潘璿安強調支持18歲公民權的推動，更支持青年及素人參政，青年參政能突破舊制，不按牌理出牌、其次透明公開，敢直言敢創新，也是最沒包袱，為民眾為先，他有信心不會愧對選民的期望。

28歲的楊靖妍說，雖然花蓮是觀光大縣，但花蓮年輕人口外流嚴重，因為工作機會不多，畢業後大多會選擇外縣市求職，儘管想要返鄉，但礙於現實往往會卻步，希望大家能支持18歲公民權，透過投票，可更聚焦年輕人的問題是什麼，讓台灣未來有年輕人共同參與。