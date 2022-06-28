日前遭質疑獨厚民眾黨議員參選人，台北市副市長黃珊珊28日到議會接受違反行政中立書面報告質詢，台北市議員黃郁芬表示，不希望行使行政權，實則在選舉，台北市議員李慶元也說，現任是否可帶職參選，還是要辭掉，應該有標準依循。

黃郁芬表示，勞動局長陳信瑜透過勞動局茶會為你拉票，是議會第一次討論行政不中立問題，重點不是帶職參選，是行政不中立，因為行政權可編列預算。

黃郁芬也指出，去市場討論市場精進計畫，這就是適用預算，不希望行使行政權，實則在選舉，癥結點在此，不公開的公務行程偏偏特定候選人會知道，「因為柯市長強調你是接班人，要請他不要再說你是接班人」。

李慶元也說，所有帶職參選都應辭職，或至少在登記後辭職，為何現任就可有行政利益，中間很矛盾，不行腳踏兩條船，例如現任是否可帶職參選，還是要辭掉，應該有標準。

台北市議員苗博雅線上質詢時表示，今天非公開行程為何民眾黨候選人會知道，報告內說自治會有貼紅紙，「要掰理由也好一點」，還有勞動局發生洩密，讓民眾黨議員開記者會，一連串事件，才造成今日市場行程問題，假設未來仍這樣，受害會是公務員，不可洩漏公務非公開行程。

黃珊珊表示，後續會公開行程，讓所有該選區參選人知道，一起關心市政，也會盡量做到行政中立，至於何時要參選，她也表示等參選就會辭職，現在先專心顧好自己的責任。