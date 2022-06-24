面對通膨快速上升，英國消費者在5月減少了購物活動，而4月的零售銷售數據也大幅向下修正。該周五公布的資料進一步突顯了生活成本上漲的影響。

英國國家統計局(ONS)表示，5月零售銷售月減0.5%，略低於路透調查經濟學家預測的月減0.7%。

統計局還表示，4月經季節調整後的零售銷售為月增0.4%，低於最初報告的月增1.4%。

英國統計局經濟指標部門副主任Heather Bovill說，5月數據的大幅下降主要是食品銷售減少所影響。她表示，「來自超市的回覆意見顯示，由於生活成本上升，顧客減少了食品支出」。

5月零售銷售仍較去年同期減少了4.7%。

剔除價格高昂的燃料，零售銷售為月減0.7%，年減5.7%。

在該零售數據公布後，英鎊一度走弱，但隨即又上升。

統計局說，5月食品銷售為月減1.6%，為今年1月以來最大減幅。

汽車燃料銷售增加1.1%，可能反映出居家辦公的人數下降。