由於全球對電子用品買氣趨緩，記憶體產品需求也同步減少。因此，全韓國晶片最新庫存量，創下至少4年以來最大增幅。

根據韓國30日官方對半導體庫存統計，當地5月年增53.4%，增幅只較4年多前，2018年3月的54.1%少一點而已。不過，從2021年10月以來，這些高科技產品的庫存水位就開始逐月升高。

韓國是全球最大記憶體晶片生產國家，這些晶片都暗藏在智慧手機、筆記型電腦甚至汽車裡面內。不過，晶片庫存增加，也讓市場對景氣有雜音，因為種種負面不利經濟成長的現象紛沓而來，例如，通膨大漲、大幅升息、消費者信心惡化，還有俄烏戰爭還在持續等。

該報告還指出，半導體產品在韓國5月期間，出貨量趨緩僅年增8.9%，是2019年10月以來，增幅首次出現個位數。同時，生產數量增幅也減至24.3%，也是從2021年2月以來最少。

對韓國GDP來說，半導體產品絕對是主要功臣之一。不過，目前景氣前景不明朗，還有全球升息此起彼落下，很多科技業者的股價表現都很遜。2022年迄今，韓國半導體雙雄的三星電子與SK海力士，股價分別下修27%以及29%。

另外，韓國整體5月工業生產卻大躍進，繼4月年增3.5%之後，5月一口氣大幅成長7.3%，超過預估值4%，也創下9個月新高。