連鎖餐飲集團王品(2727)對下半年營運展望審慎樂觀，抓準餐飲市場復甦曙光漸露，暑假擬一舉新展13家新店，並對外招募700名正職同仁。其中，首度跨足韓式料理新品類的新品牌「初瓦」，預計7月中與和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」聯合進駐西門町、開出複合店。

王品7月將在台北西門町開出2家新店，包括王品首度跨足韓式料理新品類，新品牌「初瓦」主打道地的韓國人氣美食，首店距捷運西門站6號出口250公尺、步行約5分鐘，鎖定喜愛潮流變化的年輕男女，預計7月中開幕，7月1日起開放預約訂位。

而和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」亦將進駐同一店址，雙品牌聯合進駐，以王品擅長的複合式店型Power Center比鄰吸客、共同服務，結合附近既有「肉次方」燒肉放題、和「尬鍋」台式鍋物，必將成為西門町最新食尚熱點。

「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽首家台北松江店1月開幕、3月搶進台中開出二店，雖受疫情衝擊，但因訂位爆滿、等待周期太長，被網友稱為「超預約困難店」，7月再進駐西門町斥資2500萬元開出第三店，占地135坪、設有128席座位數，預計7月12日開幕。

王品表示，今年餐飲市場受到消費者「自主警戒」考驗，多數品牌力拚外賣外送市場，鎖定年輕、小資族群的「12MINI快煮鍋」因滿足用餐剛性需求而大受歡迎，7月將在新北永和頂溪捷運站、汐止新台五店、高雄鳳山連開3家新店，積極搶攻年輕族群品牌心占率。

此外，王品集團新品牌「肉次方」、「嚮辣」、「尬鍋」因為鎖定年輕客群，多數消費者在完成三劑疫苗後傾向如常生活，品牌來客數和業績回升亦相對較快。

王品董事長陳正輝日前於股東會表示對下半年營運審慎樂觀，除了7月新展5家店，8月尚有「青花驕」、「和牛涮」、「陶板屋」、「丰禾台式小館」等多品牌趕工開店，力拚暑假新展13家店。

因應下半年展店熱潮，王品今年規畫再招募700名正職同仁，其中以近期主力發展的鍋物、燒肉品牌為招募大宗，鍋物品牌更釋出起薪4萬元起的儲備店長、主廚職缺。