大立光(3008)將於7月14日舉行法人說明會，公布第2季財報，並說明第3季展望，在外資及投信同步買進下，大立光以1710元作收，守穩1700元關卡，重登台股股王。

大立光今天公布將於7月14日舉行法說會，由於部分客戶智慧型手機新機拉貨啟動，大立光6月合併營收回升至33.93億元，月增7.8%，年增0.67%，為連兩個月月增，也是去年1月以後，再現年增，不過，受到淡季及大陸封城停工影響，大立光第2季合併營收為96.69億元，季減4.5%，年減4%，為2018年第1季以來單季新低，所幸第2季新台幣兌美元持續走貶，可望挹注大立光第2季獲利。

大立光今年上半年合併營收為198.07億元，年減9.69%；隨著傳統旺季來臨，美系客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好。

由於矽力-KY(6415)股票一拆四，自6日起暫停交易，且信驊(5274)股價持續探底收低，大立光在外資及投信買進下，股價守住1700元關卡，重回睽違一年多的台股股王寶座。